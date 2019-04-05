Воинствующему Омеляну напомнили о пустых обещаниях Турчинова «взять Москву»

Москва, 5 апреля. Заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, пообещавшего въехать в Москву на танках, является пустым обещанием. Украинские официальные лица охотно используют воинственную риторику, однако ВСУ совершенно не торопятся воплощать в жизнь угрозы Киева как в адрес России, так и народных республик Донбасса.

Ранее высказывания, подобные заявлению Омеляна, позволял себе также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, напоминает НСН. Каждый раз на громкие слова Турчинова о «стремительном продвижении ВСУ» сквозь территории ДНР и ЛНР, впрочем, находился ответ.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, в частности, узнав о заявлении Турчинова о «взятии Москвы», поинтересовался, что курит секретарь Совета нацбезопасности Украины.

«Что он курит? Вопрос, сможет ли Украина взять Москву, нужно адресовать Шойгу…» — отрезал представитель Донецкой народной республики.

Известный российский писатель и бывший участник вооруженного конфликта в Донбассе, майор армии ДНР Захар Прилепин, комментируя слова Турчинова о намерении ВСУ «проскочить границу на пути в Россию», посоветовал украинскому политику посетить Магадан.

«Турчинов может проскочить границу и залететь прямиком на Магадан, его там уже ждут!» — отметил Прилепин.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг пошутила, что Омелян может войти на танках разве что в американский город Москоу, расположенный в штате Айдахо. Сенатор Алексей Пушков считает, что «киевские болтуны могут въехать на танках только в выгребную яму». В социальных сетях также посмеялись над популистским заявлением «включившего Турчинова» Омеляна, напомнив министру инфраструктуры об «успехах» ВСУ в Донбассе и пустых обещаниях Турчинова «взять Москву».