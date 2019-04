В США рассказали, почему Мюллер провалил процесс против русских

Американский политический обозреватель Мэтт Тайбби рассказал в интервью авторитетному изданию Vox о проблемах с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера вокруг так называемого «русского влияния» на выборы президента США. Спецпрокурор просто-напросто провалил порученное ему расследование, считает Тайбби.

Мюллер не смог внятно доказать в суде главные обвинения — о причастности русских ко взлому электронной почты конкурентов Дональда Трампа на последних президентских выборах и о мифическом «влиянии» на кампанию-2016 со стороны «троллей» из России, пояснил обозреватель.

У Мюллера не было плана Б

Главное откровение Тайбби, высказанное им в обширном интервью Vox, касается того, что команда спецпрокурора Мюллера не имела ровным счетом никакого плана Б на случай встречи в суде с мифическими «русскими хакерами и троллями», о которых она прожужжала все уши.

По словам журналиста, изначальный план Мюллера заключался в формальном направлении в суд обвинительных актов против фигурантов из России, чтобы впоследствии использовать эти бумажки в качестве доказательств в процессах уже против американских обвиняемых в рамках т. н. «Руссогейта».

Расчет Мюллера был прост: обвинительный акт снабжался массой несущественных, но солидно выглядящих подробностей, а его утверждение в суде должно было пройти автоматически — в связи с неявкой обвиняемых из России. Никто ведь не ожидал увидеть в стенах американского суда «хакеров да троллей».

Однако в рамках столь неряшливого подхода в обвинение попала реальная российская компания Concord Management and Consulting. Дело против «Конкорда» было начато на основании решения большого жюри от 16 февраля 2018 года и вскоре попало в суд. В обвинительном заключении было заявлено, будто «Конкорд» — это и есть искомая «фабрика троллей», а заодно уж — и прямой агент Кремля, связанный с «русскими хакерами».

Разумеется, практически сразу все у Мюллера пошло наперекосяк, так как выяснилось, что «Конкорд» готов принимать участие в американском процессе. И, более того, требует доказать, что он является той самой «фабрикой троллей», да еще и агентом российского правительства.

Попутно выяснилось, что за парадным фасадом обвинений спецпрокурора нет вообще ничего: его обвинительный акт действительно мыслился исключительно как формальный юридический «кирпичик», с опорой на который Мюллер уже попытался бы обвинить в «связях с русскими» важных персон из окружения Трампа — и раскрутить, наконец, искомый импичмент президента США.

«Что означает слово «русские» (в обвинении Мюллера. — Прим. ФАН)? — задается вопросом Тайбби в интервью Vox. — Это кто-то конкретный в России? Это обязательно российская правительственная операция? Может быть. Наверное. Мы не знаем наверняка».

Мюллер, начиная преследование мифических «троллей», никак не ожидал, что кто-либо из них предстанет перед судом — но все же один из обвиняемых действительно предстал перед судом, подчеркнул Тайбби.

Это стало катастрофой для всего здания обвинительного акта, который оказался абсолютно бесполезным и даже токсичным для дальнейшего продвижения в рамках суда. Так как на выходе из процесса единственным решением мог стать только оправдательный приговор.

Кто такой этот Тайбби?

Тайбби знает Россию не понаслышке: некоторое время он учился в Санкт-Петербурге, а с 1997 по 2002 годы работал в Москве, ведя в издании The Moscow Times спортивную колонку.

Впоследствии Тайбби даже напишет книгу о своем пребывании в Москве, за время которого Россия из разваливающегося осколка СССР времен позднего Ельцина перешла к совершенно новой реальности. Книга выйдет под скандальным названием «Изгнанник: секс, наркотики и клевета в новой России» (The Exile: Sex, Drugs, and Libel in the New Russia) и будет пользоваться немалым успехом, так как в ироничной подаче расскажет о внутренней кухне политической жизни в России того времени.

После своего переезда в США в 2002 году Тайбби продолжил писать на спортивные и политические темы, получив широкую известность дома после ряда журналистских расследований на тему выборов 2004 года, на которых во второй раз победил Джордж Буш.

Несмотря на то, что тогда Тайбби сотрудничал с демократами, его книга о выборах с говорящим названием «Порка осла: на походной тропе с демократами» (Spanking the Donkey: On the Campaign Trail with the Democrats) оказалась смелым памфлетом, рассказывающим о бесплодных попытках Демократической партии США помешать переизбранию «простака» Буша на второй срок.

В дальнейшем скандальная слава не оставляла Тайбби: в марте 2005 года он написал статью «52 самых смешных вещей о приближающейся смерти Папы», которая высмеивала некоторые аспекты передачи власти в католицизме. Ту колонку Тайбби осудила тогдашняя сенатор Хиллари Клинтон, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и многие другие американские политики, а конгрессмен Энтони Вэйнера даже предложил, чтобы нью-йоркцы вырвали текст из журнала и сожгли.

Тем не менее Тайбби до сих пор является одним из ярчайших представителей американской политической журналистики, а его авторская колонка «Гнев на дорогах» (Road Rage) в популярном журнале Rolling Stone пользуется неизменным успехом у читателей.

Крысы бегут с корабля

Тем временем работа следственной группы Мюллера все больше напоминает попытку трюмных крыс вычерпать дырявым ситом постоянно прибывающую забортную воду. А наиболее дальновидные особи уже спасаются на подручных средствах с тонущего корабля.

В деле «Конкорда», например, это вылилось в постоянные смены официальных представителей обвинения. Последний такой случай произошел 29 марта, когда Мюллер отозвал очередного обвинителя Майкла Дребена.

Надо понимать, что Дребен — это не какой-то рядовой адвокат, а целый заместитель генерального солиситора, отвечающий за рассмотрение уголовных дел Минюста США в Верховном суде. Это признанный эксперт по американскому уголовному праву, и его назначение на процесс против «Конкорда» было явно неслучайным: фигура Дребена придавала разбирательству нужный юридический вес, а его официальная должность позволяла быстро получить нужные судебные решения.

Нынешний отзыв Дребена не только резко снижает статус участия Минюста США в процессе против «Конкорда», но и наглядно доказывает, что у Мюллера дела совсем плохи.

Кто бы сегодня ни был назначен на место отставленного обвинителя, статус новой фигуры будет ожидаемо ниже. А это означает, что дело о «русских троллях» теперь будут ускоренными темпами «хоронить». В противном случае оправдательный приговор «Конкорду» и вовсе обрушит зыбкую фата-моргану «Руссогейта».