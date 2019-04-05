Сирия новости 5 апреля 16.30: в «Аль-Холе» погибло 11 детей, антикурдские митинги в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 5 апреля. В «Аль-Холе» погибло 11 детей, жители Дейр-эз-Зора вышли на митинги против притеснений со стороны курдов, САА уничтожила ряд объектов «Ан-Нусры» в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций террористов в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: убила трех мирных жителей Мхарде.

Провинция Дейр-эз-Зор

Жители захваченной курдскими боевиками части провинции Дейр-эз-Зор вышли на митинги против притеснений гражданских со стороны членов «Демократических сил Сирии» (SDF). Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). Ранее сообщалось, что курды проводят в провинции массовые аресты населения.

В пустыне Бадия аш-Шам обнаружены тела семи мирных жителей, погибших в результате взрыва мины, передает Twitter-канал (@DeirEzzor24).

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить удары по опорным пунктам террористов «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб, передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Ben_Jonson_1985). По данным Twitter-канала (@NDT0020), столкновения между правительственными войсками САР и радикальными исламистами зафиксированы в окрестностях Хан Шейхуна.

Местный источник сообщает в Twitter (@leventkemaI), что над захваченными боевиками территориями региона совершают разведывательные полеты ВВС Турции.

Провинция Хама

Местный источник пишет на своей странице в Twitter (@syrian_endgame), что в результате вчерашнего нападения радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 на населенный пункт Мхарде погибло три мирных жителя поселения, еще около семи гражданских получили ранения.

Напомним, после ряда атак подконтрольных САА территорий со стороны боевиков правительственные войска САР активизировали операцию против террористов на севере Хамы. Twitter-канал (@SyriawatanNews) сообщает, что артиллерия правительственных сил уничтожила ряд объектов радикалов в данной части региона.

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол» продолжают умирать дети. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о 11 случаях гибели несовершеннолетних, зафиксированных в поселении за последнее время. Напомним, главной причиной смерти перемещенных лиц в подконтрольном «Демократическим силам Сирии» (SDF) лагере является отсутствие приемлемых условий для жизни и возможности получить медицинскую помощь.

По данным правозащитной организации, всего с начала 2019 года в «Аль-Холе» погибло около 218 человек, большинство из которых дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)