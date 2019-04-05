«Ночные волки» в пятый раз проведут мотопробег «Дороги Победы» в Европе

Москва, 5 апреля. Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» в пятый раз проведет пробег «Дороги Победы — на Берлин» по странам Европы, заявил глава сообщества Александр Залдостанов, известный также как Хирург, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пресс-центре «Россия сегодня» презентовали мотомарш «Ночных волков», посвященный дню Победы. Целью пробега «Дороги Победы — на Берлин» является сохранение исторической памяти: гонщики возлагают венки к местам воинской славы.

Юбилейный пятый мотопробег стартует 26 апреля в Москве и пройдет по территории стран СНГ и Европы. Президент клуба Хирург проследует по этому маршруту только до Бреста, поскольку из-за своей деятельности он попал под санкции. В маршруте будет небольшой крюк: колонна сначала посетит Тулу, где пройдет презентация фильма «Русский реактор».

Особенностью этого года является то, что даты заезда пересекаются с важным православным праздником. 6 мая 1945 года была Пасха, которая предшествовала Дню Победы, а в этом году Пасха приходится на дату выезда мотоколонны.

«Это придает какое-то даже божественное значение Победе, которая является фундаментальной для нашей страны», — убежден Хирург.

Главный советник департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека министерства иностранных дел РФ Сергей Морозов отметил, что по всему маршруту будут организованы консульские точки — места, в которых можно будет оперативно решать проблемы в случае их возникновения.

«Таких значимых акций, к сожалению, становится все меньше. Мы со своей стороны готовы оказывать всяческую поддержку, в том числе и консульскую», — отметил Морозов.

Старт акции пройдет на Поклонной горе. В Бресте Хирург торжественно вручит флаг Победы единомышленникам, чтобы он продолжал свой путь в Берлин, где будет размещен в парке 9 мая.

В марте этого года Залдостанов попал в санкционный список Украины.