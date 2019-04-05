Франция выведет войска из Сирии и Ирака

Париж, 5 апреля. Власти Франции планируют в скором времени вывести свои войска из Сирии и Ирака, где они были размещены под предлогом борьбы с боевиками. Об этом заявили в министерстве обороны страны.

По словам представителя военного ведомства Патрика Штайгера, соответствующее решение было принято в связи с завершением активной фазы борьбы с боевиками, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, что ранее о планах вывести войска из Сирии заявил президент США Дональд Трамп. Действия американского лидера раскритиковали его политические противники, которые боятся, что Вашингтон утратит свое влияние после выхода из Сирии. Источник в Белом доме рассказал американским СМИ, что американское руководство намерено все же оставить часть солдат в сирийском Ат-Танфе, где у США находится база, чтобы не дать Ирану укрепить свои позиции в Сирии. Кроме того, поступала информация о планах Франции вывести войска из Сирии.

Американские и французские силы находятся в Сирии незаконно. У них нет ни разрешения официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН для того, чтобы проводить военные действия на территории арабской республики.

Террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России) оккупировала и на протяжении нескольких лет удерживала ряд территорий в Ираке и Сирии, пытаясь построить «исламский халифат». В Сирии основные силы террористов были разгромлены в конце 2017 года, в Ираке — в начале 2018.

1 Организация запрещена на территории РФ.