Нью-Йорк, 5 апреля. Психологи объяснили, почему нельзя рассказывать о своих планах. Профессор из Нью-Йорка Питер Гольвитцер констатирует, что озвученное наш мозг воспринимает как свершившееся событие.

Гольвитцер в своей книге «Символическое самопознание» научно объяснил житейскую мудрость о том, что никому нельзя говорить о своих планах, если хочешь, чтобы они исполнились. Как оказалось, озвученную информацию наш мозг воспринимает как свершившееся событие. После этого задуманное остается на стадии разговоров — мотивация делать что-то для достижения цели пропадает.

Психологи обращают внимание, что люди зачастую получают удовольствие от предварительного сбора аплодисментов за свои планы, чем от достижения поставленной задачи. По мнению ученых, просьба дать совет, как осуществить ту или иную идею, на самом деле является скрытым тщеславием.

Таким образом, энергия, которая должна была быть направлена на достижение цели, тратится на пустые разговоры, во время которых человек получает такие же положительные эмоции, как будто бы уже все сделал.

Гольвитцер провел соответствующий эксперимент, в ходе которого выяснил, что участники исследования, которые сохранили свои планы в секрете, смогли скорее достичь своей цели в отличие от своих болтливых знакомых.

В результате ученый пришел к выводу, что, рассказывая о своих целях, люди делают их менее достижимыми. При этом, чем чаще они об этом говорят, тем меньше шансов, что задуманное будет реализовано, пишет Planet Today.

Ранее группа японских ученых провела эксперимент, в ходе которого установила, что кошки способны распознавать свое собственное имя.