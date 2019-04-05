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Генсек ООН прибыл в Бенгази на переговоры с Хафтаром

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Генсек ООН прибыл в Бенгази на переговоры с Хафтаром
Триполи, 5 апреля. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в ливийский город Бенгази, где намерен провести переговоры с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

О своей поездке из Триполи в Тобрук и Бенгази Гуттериш сообщил на своей странице в Twitter.

«Моя цель остается той же: избежать военного противостояния. Я повторяю, что ливийский кризис не имеет военного решения, только политическое», — отметил он.

По данным телеканала Sky Arabia, на переговорах стороны собираются обсудить обстановку в Ливии на фоне наступления ЛНА на Триполи.

Накануне Хафтар заявил о наступлении ЛНА на Триполи для зачистки города от террористов. Он запретил своим военным стрелять по гражданским лицам, а защитников Триполи призвал сложить оружие.

Сегодня ситуацию в Ливии обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН.

Автор: Игорь Федоров
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