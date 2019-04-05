ЛНА заняла несколько районов в Триполи

Триполи, 5 апреля. Ливийская Национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара заняла несколько районов на юго-западе Триполи, сообщили СМИ.

Ранее телеканал Alhadath сообщил, что Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». По данным издания, маршал планирует занять столицу за двое суток.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ЛНА, уже несколько районов города заняты бойцами Ливийской Национальной армии.

«На данный момент улицы города пустуют, похоже, что почти все жители предпочли покинуть город», — добавил источник издания.

По его словам, стычек пока нет, «лишь несколько нападений со стороны банд».

Напомним, после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие. На востоке страны заседает избранный парламент, а на западе правит сформированное при поддержке Евросоюза и ООН правительство национального согласия.

В конце марта Халифа Хафтар объявил о разрешении многолетнего кризиса в стране. По его словам, это произойдет в течение ближайших двух недель.