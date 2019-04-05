Фрагмент со съемок последнего клипа Началовой появился в Сети​​​​​​​

Москва, 5 апреля. Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала фрагмент со съемок последнего клипа исполнительницы.

Видео появилось в Сети на странице представителя артистки в социальной сети Instagram. Съемки клипа по названием «Я выбираю» прошли в июне 2018 года. Во время съемочного процесса сама Исаева сидела за монитором.

По ее словам, главной идеей песни являлся выбор, который делает исполнительница. Часть ролика отсылает к отношениям Началовой с известным хоккеистом Александром Фроловым, которые продлились на протяжении пяти лет. Исполнительница на кадрах видео демонстративно выбрасывает клюшку, что, как предположили фанаты, символизирует разрыв пары.

«Символично. Сильно. По-женски. Она выбирала жизнь без него», — написала Исаева.

Напомним, Началова и Фролов были парой с 2011 по 2016 год. В июне прошлого года артистка обратилась в Никулинский районный суд столицы с иском к хоккеисту и требованием признать недействительным заключенный между ними контракт купли-продажи половины четырехкомнатной квартиры в Москве. Жилье досталось Началовой после развода с экс-супругом — бывшим полузащитником ЦСКА Евгением Алдониным.

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет, передает «Царьград». Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца, напоминает «Утро.ру».

Похороны Началовой прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве, пишет НСН. Ранее медики в программе «Человек и закон» восстановили полную картину болезни и смерти исполнительницы.