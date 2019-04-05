Зачем Британия продолжает подготовку к выборам в Европарламент

Если Британия примет участие в выборах в Европарламент, это будет уроком Брюсселя для других стран, желающих покинуть Европейский союз. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

В русле привычной политики

Лондон будет продолжать подготовку к выборам в Европейский парламент на тот случай, если Великобритании не удастся выйти из Европейского союза до 23 мая. Об этом говорится в письме премьер-министра Терезы Мэй к главе Европейского совета Дональду Туску.

«Правительство хотело бы согласовать график, который позволит Соединенному Королевству выйти из Европейского союза до 23 мая 2019 года и, таким образом, не участвовать в выборах в Европарламент, но продолжить ответственную подготовку к проведению выборов, если это окажется невозможным», — говорится в письме.

Мэй также выразила сожаление по поводу того, что Европарламент до сих пор не утвердил текст соглашения по Brexit.

Урок Брюсселя

Станислав Бышок пояснил: Британия будет готовиться к выборам в Европейский парламент, потому что пока страна формально не вышла из ЕС. С договором или без него Лондон обязан соблюдать все внутренние регламенты Евросоюза, включая и общеевропейские выборы.

«Другой вопрос, что вероятность выхода Великобритании до выборов в Европарламент, которые даже сдвинули с мая на более поздний срок, по-прежнему остается возможной. Если же европейские выборы в Британии все-таки пройдут, то главным проигравшим в них может стать Консервативная партия, которая, во-первых, сама согласилась в 2016 году проводить референдум о членстве в Евросоюзе, а, во-вторых, в итоге не смогла, по мнению значительной части электората, нормальным образом провести переговоры с Брюсселем, которые были бы приняты парламентом в Лондоне», — пояснил Станислав Бышок.

Эксперт отметил, что наибольший прирост голосов будет у лейбористов и более маленьких протестных партий, в частности у Партии независимости соединенного королевства (UKIP) и отколовшейся от нее партии Brexit’a. Они выступают за немедленный выход из Евросоюза и обвиняют правящие партии в сговоре с Брюсселем с целью оставить страну в ЕС на неопределенно долгое время.

«Вместе с тем в Европарламент могут пройти и те партии и кандидаты, которые хотели бы отменить итоги референдума 2016 года и сохранить Британию в Евросоюзе, вычеркнув из памяти события последних лет как досадное недоразумение. В целом же европейские выборы в Великобритании в 2019 году, так или иначе, станут победой коллективного Брюсселя и уроком тем политическим силам континента, которые подумывают о выходе из ЕС», — заключил Станислав Бышок.

Ранее ФАН сообщало, что Великобритания лишится европейских станций спутниковой навигации из-за Brexit.