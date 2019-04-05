Эксперт объяснил, почему Европа будет настаивать на «жестком» Brexit

Европейские страны будут настаивать на «жестком» сценарии Brexit, чтобы поквитаться с Лондоном и Вашингтоном за навязывание политики Соединенных Штатов, предположил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Таким образом он прокомментировал новое обращение британского премьера Терезы Мэй к Евросоюзу насчет новой отсрочки выхода страны из ЕС.

«Правительство Великобритании предлагает, чтобы этот период [переговоров в рамках статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС] был продлен до 30 июня 2019 года», — говорится в письме кабмина Великобритании, направленном председателю Европейского совета Дональду Туску.

Любопытно, что при этом Мэй подтвердила позицию Лондона о том, что Великобритания не намерена участвовать в выборах в Европейский парламент, намеченных на 23-26 мая. Это противоречит позиции Брюсселя, который неоднократно предупреждал, что любое продление переговоров после 12 апреля (предполагаемая дата выхода Британии из ЕС без соглашения) означает, что страна будет принимать участие в выборах в ЕП. Сама глава британского кабмина выразила надежду, что процесс ратификации соглашения о выходе завершится до 23 мая, чтобы не участвовать в них.

Алексей Мухин в беседе с Федеральным агентством новостей с уверенностью заявил, что Brexit, бесспорно, состоится. Главный вопрос, по его мнению, заключается в том, выйдет ли Лондон из организации, сохранив преференции для себя, или же осуществит так называемый «жесткий» сценарий. По его словам, европейские державы, в первую очередь Германия, будут активно выступать за реализацию именно второго варианта.

«Brexit состоится, конечно. Политики, которые ориентируются на США и Великобританию, Дональд Туск и другие делают все, чтобы либо выход из ЕС не состоялся, либо прошел в максимально комфортных условиях для Лондона. Но, судя по настроению Германии, этого не будет», — отметил он, подчеркнув, что в самой Еврокомиссии указывали Лондону на неоднозначную политику, навязанную США.

Излишняя поддержка позиций Соединенных Штатов сыграла с Британией плохую шутку, добавил политолог. Иными словами, Европа будет рада жестко ответить Лондону за комплексы, навязанные США.

«Европа довольно долго отстаивала интересы США, и сейчас это противоречит мейнстриму. Германия, Франция, несмотря на риторику, довольно жестко относятся к США и их новым инициативам, которые ставят Европу в очень неудобное положение. Как пример, позиция Вашингтона по «Северному потоку — 2». Сейчас мы наблюдаем де-факто реванш, Brexit делает неприятно Великобритании в лице Мэй и, в конечном итоге, Соединенным Штатам», — объяснил собеседник ФАН.

В связи с этим, по словам Мухина, «вряд ли страны Европейского союза откажут себе в удовольствии наблюдать «жесткий» разрыв Лондона с ЕС».

«Европа, настаивая на жестком сценарии Brexit, компенсирует комплекс политической неполноценности, который американцы прививали ей последнее время», — резюмировал эксперт.

Напомним, британский парламент уже трижды отклонял проект сделки, который Мэй согласовала в Брюсселе. Согласно решению саммита стран ЕС, до 12 апреля Лондон должен выйти без соглашения, если не представит альтернативные варианты Brexit. Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться выход Великобритании, запланирован на 10 апреля. Экстренный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться Brexit, запланирован на 10 апреля.

Накануне британский парламент принял законопроект о новой отсрочке даты Brexit. Это решение поддержали 313 членов Палаты общин, против высказались 312 парламентариев. Законопроект должна подписать королева Великобритании Елизавета II после одобрения документа Палатой лордов.