Банк-эмитент зарплатной карты сменили 14% россиян

Москва, 5 апреля. Правом смены банка-эмитента зарплатной карты воспользовались 14% россиян с 2014 года. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Как передает портал «Вести.Экономика», еще 9% россиян планируют сменить банк в ближайшее время. Во время опроса 49% респондентов отметили, что не хотят менять финансовую организацию. Еще 14% опрошенных сообщили, что сменить банк-эмитент зарплатной карты им мешают разные обстоятельства: например, в некоторых компаниях действуют негласные запреты. В ряде случаев респонденты изначально могли самостоятельно выбрать банк для перечисления заработной платы.

Результаты исследования свидетельствуют, что доля сменивших финансовую организацию выше среди россиян старше 45 лет: правом смены банка-эмитента зарплатной карты воспользовались 15% таких сотрудников. Среди молодежи до 24 лет показатель составляет 8%. При этом 14% таких сотрудников отметили, что намерены сменить банк в ближайшее время.

Опрос проводили 3 и 4 апреля 2019 года среди россиян в возрасте старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1600 респондентов.

Осенью 2018 года сообщалось, что Минтруд планирует внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно предлагаемым нормам, в отношении работодателей будут ужесточены штрафы за навязывание работодателем сотруднику определенного банка для получения зарплаты.