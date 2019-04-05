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Россия поддерживает путь мирного урегулирования конфликта в Ливии

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Россия поддерживает путь мирного урегулирования конфликта в Ливии

Москва, 5 апреля. Россия поддерживает путь мирного урегулирования конфликта в Ливии. Об этом сообщил руководитель контактной группы РФ Лев Деньгов.

«Мы не поддерживаем никакого другого пути, кроме пути мирного урегулирования данного конфликта», — заявил Деньгов в интервью РИА Новости.

Ранее маршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, объявил о движении войск в сторону Триполи для освобождения территории страны от террористов. 

Глава временного правительства Фаиз Сарадж распорядился усилить безопасность Триполи. В то же время маршал Халифа Хафар отдал своим сторонникам приказ не стрелять по гражданским лицам, а защитников ливийской столицы он призвал сложить оружие.  

Тем временем министр МВД временного ливийского правительства Ибрагим Бушнав выступил в поддержку сторонников Халифы Хафтара. По информации Федерального агентства новостей, обстановка на улицах Триполи остается спокойной

Автор: Федор Веснин
Источник: РИА Новости
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