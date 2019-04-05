Политолог объяснил, зачем Омелян «едет на танке в Москву»

Медицинским случаем назвали в Совете Федерации поведение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, написавшего, что украинцы приедут в Москву «на танках» и «вместе с союзниками». А политолог разъяснил, какую цель преследовал украинский политик, делая очередное провокационное заявление.

Владимир Омелян пообещал приехать в Москву «на танке» в ответ на предложение России восстановить авиасообщение между РФ и Украиной, прерванное по инициативе Киева. На смелую идею Омеляна уже с юмором отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что «киевские болтуны могут въехать лишь в выгребную яму».

Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать фантазии Омеляна главу комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрея Климова, но сенатор сразу сказал, что подобные заявления должны обсуждать не политики, а медики.

«Устал уже все эти глупости комментировать, — сказал Климов корреспонденту ФАН. — Там столько сумасшедших развелось, что просто сил уже нет. Ну бредовая же идея, а я не доктор. Как это комментировать? Это не комментировать, а лечить надо, это медицинский случай, который должны обсуждать специалисты».

Единственным, кто всерьёз собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов - ни того, ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать. Вряд ли куда ещё. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 4, 2019

Политолог и общественный деятель Сергей Марков считает, что Омелян сознательно позволяет себе провокационные и хамские выходки. Марков объяснил, чем вызваны подобные заявления украинского министра и зачем Омелян «едет на танке в Москву».

«Омелян просто стебется, — отметил Марков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Своими выходками он преследует вполне определенную цель: он всеми силами пытается доказать свой ультранационализм. Именно это он и доказывает постоянно своими совершенно хамскими выходками».

По мнению политолога, это очередное доказательство, что с нынешними украинскими властями дело иметь крайне сложно.

«О чем это свидетельствует? — задал вопрос Марков и сам же на него ответил. — Это свидетельствует, что на Украине в ранге министров находятся люди, неспособные к нормальному цивилизованному диалогу, которые ведут себя как пьяные хулиганы на базарной площади. Это подтверждает, что на Украине нет никакого правительства, а есть группа военных преступников, иностранных агентов и авантюристов, поставленных западными спецслужбами для реализации интересов чужих стран, а конкретно: США, Канады, Польши и Великобритании. Это люди с разрушенными моральными принципами, готовые совершать любые преступления». «Место Омеляну, конечно, не в правительстве, а на скамье подсудимых. Его должны судить как соучастника политики террора, которая проводится нынешним киевским режимом», — резюмировал Сергей Марков.

Ранее Владимир Омелян опубликовал в Facebook запись, посвященную предложению Союза транспортников РФ начать обсуждение единого транспортного пространства. Омелян разместил полученное от российских транспортников письмо и снабдил его комментарием, в котором, в частности, были такие слова:

«В Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью: «На Москву!»

Ранее Киев ужесточил уже существовавший запрет на прямое авиасообщение с Россией, распространив его на все чартерные рейсы.