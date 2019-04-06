Парад новоиспеченных офицеров армии Сирии прошел в Хасаке — видео ФАН

Дамаск, 6 апреля. Полицейское командование сирийского города Хасака подготовило новых офицеров внутренней безопасности, которые будут защищать жителей провинции. По этому случаю в административном центре прошел военный марш. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Празднование, устроенное в связи с выпуском новых подразделений сил внутренней безопасности Сирии, прошло в честь законного президента САР Башара Асада. Новоиспеченные бойцы выразили полную готовность служить легитимному правительству республики и ее гражданам.

В нашем распоряжении появилось видео с мероприятия:

Во время церемонии, проходившей в штабе военнослужащих, выпускники устроили настоящее шоу, на котором продемонстрировали отличные навыки и умения, полученные в ходе курса, и доказали таким образом, что они являются сильной поддержкой для своей страны.

Следует отметить, что выпускной курс является двенадцатым, а число выпускников на сегодняшний день составляет 815 человек, и руководство полиции продолжает получать заявления все новых молодых людей, желающих присоединиться к сирийским войскам.

Напомним, что в январе полицейское командование сирийского города Хасака подготовило 11 выпуск офицеров внутренней безопасности, которые будут защищать жителей САР. В ходе мероприятия прошел целый ряд военных и спортивных выступлений. Бывшие студенты также показывали умения и навыки, которые приобрели во время прохождения образовательного курса. Все выпускники продемонстрировали высокую физическую подготовку, мастерство и точность в выполнении любых боевых задач.

Новоиспеченные бойцы также выразили готовность вступить в ряды сирийской правительственной армии, чтобы продолжить борьбу за свободу и безопасность своей нации.