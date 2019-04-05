Путин после переговоров с Нетаньяху обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии

Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На повестку было вынесено обсуждение ситуации в Сирии с учетом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Помимо этого участники совещания обсудили подготовку к Совету сотрудничества высшего уровня России и Турции, а также Международному арктическому форуму в Петербурге. Эти мероприятия пройдут уже на следующей неделе. Песков добавил, что в рамках совещания были подняты и текущие вопросы социально-экономического развития России.

Как сообщалось ранее, Нетаньяху прибыл в Москву с кратким рабочим визитом 4 апреля. Путин принял его в Кремле. Помощник российского президента Юрий Ушаков, также присутствовавший на встрече лидеров двух стран, сообщил, что стороны подняли сирийскую тему, обсуждение прошло «очень обстоятельно в различных аспектах». При этом, как уточнил Ушаков, свой сирийский план премьер Израиля Путину не представил.