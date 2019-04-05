Европейская комиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре

Брюссель, 5 апреля. Европейская комиссия обвинила три концерна автопроизводителей — BMW, Daimler и VW в картельном сговоре, целью которого является сдерживание разработки экологических технологий, применяемых для очистки выхлопов бензиновых и дизельных двигателей автомобилей на европейском рынке. Об этом говорится в заявлении ЕК.

Стоит отметить, что в концерн VW входят Volkswagen, Audi и Porsche. Против него, а также BMW и Daimler, высший орган исполнительной власти Европейского союза начал антимонопольное расследование еще в сентябре прошлого года.

Как объяснила комиссар Европейского союза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, из-за возможного сговора покупатели могли лишиться возможности приобретать автомобили, которые не так сильно загрязняют окружающую среду. В Еврокомиссии полагают, что производители могли препятствовать разработкам и внедрению систем контроля выбросов автомобилей.

Кроме того, Еврокомиссия направляла иск против Германии из-за того, что Берлин не смог заставить концерн Daimler отказаться от использования причиняющего вред экологии хладагента для кондиционеров. Немецкий автоконцерн на протяжении восьми лет продавал в Европе и США автомобили с высоким уровнем выброса вредных веществ. Речь идет о периоде с 2008 по 2016 год.

Автомобильный концерн впоследствии придумал масштабный план по усовершенствованию дизельных двигателей, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ. Такой шаг оценивался в 220 миллионов евро.