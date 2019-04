Киев, 5 апреля. Киев проиграл во Всемирной торговой организации спор с Россией по поводу запрета транзитных перевозок украинских товаров через территорию РФ в Среднюю Азию. В ближайшее время ВТО должна обнародовать решение, вынесенное в пользу Москвы.

Украина подала иск против России в 2017 году. Она пожаловалась на многочисленные транзитные ограничения на перевозку товаров через территорию России. Киев уточнил, что испытывает проблемы с доставкой товаров начиная с 2016 года.

Как пишет украинское издание «Европейская правда», на Украине сообщили о проигрыше в «транзитном» споре с Россией в ВТО. Всемирная торговая организация, рассмотрев жалобу Киева, пришла к выводу, что государственный переворот на Украине весной 2014 года и последовавшая за ним «гражданская война создали «условия, угрожающие национальной безопасности России». В организации подчеркнули, что в связи с этим ограничения, введенные Россией, не являются нарушением.

Напомним, Соединенные Штаты поддержали Россию в споре с Украиной и ВТО. В статье «US sides with Russia in WTO national security case against Ukraine» («США встают на сторону России в споре с Украиной и ВТО по вопросам национальной безопасности»), опубликованное изданием Politico, говорилось: США поддержали Россию в ее утверждении о том, что ВТО не имеет права вмешиваться в спор по поводу транзитных ограничений и пытаться оказать на него какое-либо влияние.

Москва ввела ограничения на транзитные перевозки грузов с Украины на рынки Центральной Азии и Кавказа (в частности в Казахстан и Киргизию) через территорию РФ в январе 2016 года. Украинские экспортеры могут достичь этих рынков только по российским дорогам. Действие указа направлено на обеспечение экономической безопасности и защиту национальных интересов России. Киев подал ряд исков в ВТО из-за якобы торговой агрессии Москвы.

Москва заявляет, что она ввела свои ограничения в качестве меры по защите национальной безопасности в соответствии с 21 статьей Генерального соглашения по тарифам и торговле, которая позволяет странам принимать необходимые меры в целях защиты национальной безопасности, несмотря на нарушение их обязательств перед ВТО.