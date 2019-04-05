Анализ крови на наркотики у Зеленского взял актер из «Сватов»

Киев, 5 апреля. Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал анализ крови на наркотики и алкоголь в одной из киевских клиник. Анализ у Зеленского взял Владислав Кирякулов, принимавший участие в съемках сериала «Сваты», который спродюсировал кандидат в президенты.

Доктор по общей гигиене, фельдшер первой категории Кирякулов работает в клинике «Евролаб», уточняет «Обозреватель». Кирякулов также появлялся в кулинарном шоу «МастерШеф», выяснили украинские СМИ.

Напомним, ране Владимир Зеленский предложил действующему президенту Украины Петру Порошенко провести дебаты на 70-тысячном стадионе в Киеве. Порошенко принял вызов, а также согласился с дополнительными условиями, вслед за Зеленским в пятницу сдав анализ крови на содержание наркотиков и алкоголя.

Напомним, 31 марта на Украине прошли выборы президента. Никому из кандидатов не удалось набрать необходимого для победы в первом туре числа голосов. В связи с этим ЦИК Украины объявила о втором туре президентских выборов. После подсчета 100% бюллетеней во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур назначен на 21 апреля.

Дебаты кандидатов в президенты, как ожидается, пройдут 19 апреля. Ранее выступить модератором «предвыборного спарринга» предложила известная российская телеведущая Ольга Скабеева.