Власти Крыма отказались вводить курортный сбор в 2019 году

Симферополь, 5 апреля. Власти Крыма не будут вводить курортный сбор в 2019 году, заявил в пятницу министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, выступая на форуме «Открытый Крым». Он пояснил, что такое решение было принято, в частности, по просьбе представителей местного бизнеса.

«По курортному сбору мы пошли навстречу пожеланиям бизнеса, в том числе это их желание было — отодвинуть. Пока в Крыму несвоевременно вводить сбор», — отметил он.

Напомним, что в 2017 году Госдума приняла закон о проведении пятилетнего эксперимента по введению курортного сбора — специального неналогового платежа, который должен взиматься с каждого туриста. Размер сбора составляет до 100 рублей в сутки, а площадкой для проведения эксперимента должны были стать Алтайский край, Ставропольский край, Краснодарский край и Крым.

Ассоциация туроператоров России назвала данную инициативу полезной для туристической отрасли, однако обратила внимание на то, что детали проекта пока не известны — какой конкретно размер оплаты будет взиматься с туристов и в какие бюджеты пойдут собранные деньги.

Примечательно, что эксперимент по введению туристического сбора должен был стартовать в Крыму еще в прошлом году, однако Симферополь тогда решил отложить реализацию данного проекта на 2019 год.

Ранее сообщалось, что число туристов в Крыму выросло в 2 раза по сравнению с 2014 годом. Причем в прошлом году 72% от всех отдыхающих составили украинцы, которые теперь активно хвалят крымские курорты в социальных сетях.