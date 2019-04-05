Мэр Риги Нил Ушаков оспорит отставку в суде. События дня. ФАН-ТВ

Brexit вновь перенесут? Дату Brexit могут вновь перенести. На этот раз на конец июня. С такой просьбой к главе Европейского совета Дональду Туску обратилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Изначально предполагалось, что выход из Европейского союза Лондон осуществит в конце марта, затем его перенесли на 22 мая, но проект сделки не принял британский парламент. Если до 12 апреля Великобритания не представит Брюсселю альтернативных вариантов Brexit, то будет вынуждена выйти из сообщества без сделки.

Отстранение мэра Риги Экс-глава Риги Нил Ушаков назвал свое отстранение от должности противоправным. О распоряжении министра по делам регионального развития Латвии Юриса Пуце бывший мэр высказался в социальных сетях. «Мэром меня сделали мои избиратели рижане и уволить могут только они, а не Пуце. Я пройду эти испытания и при любых обстоятельствах буду всегда со своими избирателями», — заявил Нил Ушаков. Напомним, 5 апреля Юрис Пуце отстранил Ушакова от должности мэра Риги. Как говорится в документе, это связано с многочисленными нарушениями и неисполнением обязательств. Скандал вокруг главы города разгорелся еще в начале года. Тогда к мэру с проверками нагрянули сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии. После обысков Ушаков заявил о своей невиновности и сказал, что не планирует уходить с поста мэра. Судя по сообщению в социальных сетях, он намерен оспорить решение Пуце в суде. До выборов нового мэра временно исполняющим обязанности главы Риги стал Олег Буров.

Реабилитационный центр для млекопитающих Реабилитационный центр для млекопитающих появится на месте, так называемой, «китовой тюрьмы», об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Открытие запланировано на этот год. Ученые взяли пробы воды и резюмировали, что центр лучше открыть в бухте Средняя. Кожемяко выразил надежду, что французский ученый Жан-Мишель Кусто поможет в реализации проекта. Напомним, о «китовой тюрьме» стало известно в прошлом году. Активисты рассказали о том, что из России в Китай планируется продать 13 краснокнижных косаток, условия содержания млекопитающих не соответствуют нормам.