Эксперт рассказал, что получит Москва от саммита Россия — Африка 2019

Африканские страны нужны Москве для развития экспорта своих товаров. Так политический эксперт Наталья Цейзер прокомментировала заявление руководителя Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрея Слепнева о том, что РФ обладает огромными возможностями для развития взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами.

Издание African Daily Voice ранее сообщило, что по словам Слепнева, заинтересованность африканских стран в развитии взаимовыгодного сотрудничества побудила президента России Владимира Путина провести первый саммит Россия — Африка. При этом глава РЭЦ подчеркнул, что Москва «приветствует выраженную деловую заинтересованность африканцев», а потому «российская сторона приложит максимум усилий для успеха предстоящего саммита в Сочи».

В публикации «Современная дипломатия», описывающей подготовительную встречу 19 марта, говорится, что крупные российские предприятия рассматривают Африку как перспективное место для инвестиций. Наибольший интерес для них представляют энергетический и горнодобывающий секторы, сельское хозяйство и транспорт.

При этом фонд «Росконгресс» на пару с Российским экспортным центром являются ключевыми игроками, отвечающими за подготовку и проведение саммита в Сочи, а также других мероприятий для общего собрания акционеров Африканского экспортно-импортного банка (Афрексимбанк). Фонд «Росконгресс» создан в декабре 2015 года. Он занимается организацией и проведением многосторонних и международных мероприятий, саммитов, круглых столов, различных конференций, семинаров и деловых встреч.

Комментируя заявление Слепнева, председатель правления организации «Африканская деловая инициатива» Наталья Цейзер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что идея саммита закладывалась не один год, и в ней принимали участие как МИД, так и фонд «Росконгресс».

«Их представители проводили первый диалог Россия — Африка в рамках Петербургского международного экономического форума. После этого, на протяжении последних четырех лет шла проработка вопроса о необходимости провести большое, самое глобальное и первое, в общем-то, в истории событие на уровне встречи глав государств всех африканских стран с президентом России. То есть была проделана большая и плодотворная работа», — пояснила она.

По мнению собеседника ФАН, в сотрудничестве Российской Федерации с африканскими странами заложены колоссальный экономический и политический потенциал, возможности для развития, тестирования и обмена инновационными подходами и технологиями, которые в России активно развиваются.

«Данное мероприятие (саммит Россия — Африка в Сочи — Прим. ФАН) послужит плацдармом для обсуждения гораздо более глобальных и серьезных вопросов: сохранение мира и безопасности, борьбы с терроризмом, борьбы с заболеваниями и прочим. То есть, вопросов, касающихся, прежде всего, сохранения нации и человечества. А далее будет развитие геоэкономических вопросов: энергетика, сельское хозяйство, инновационная цифровая экономика, кибербезопасность и т.д. То есть, то, что сейчас представляет интерес, возможности, а в чем-то даже и угрозы мировому сообществу», — продолжает Цейзер.

Рассуждая над тем, что российская сторона может получить от Африки, эксперт заявила, что африканский континент интересен Москве с точки зрения взаимодействия с населением. Причем это взаимодействие рассчитано на молодых людей, до 35 лет.

«Это самое трудоспособное и образованное население, которое будет стремиться к использованию технологий. Это население, которое может быть потребителем российских товаров и услуг, а перед Россией стоит задача развития экспорта своих товаров и услуг, это часть нацпроектов. Соответственно рабочая сила должна быть обучена и образована, в том числе с помощью российских специалистов. Это как раз та самая рабочая сила, которая будет находиться на территории Африки, ну и, конечно, это дружественное сотрудничество по вопросам, о которых мы голосуем в ООН и других международных организациях. Мы нужны друг другу», — заключила эксперт.

Напомним, идея проведения российско-африканского саммита в Сочи была выдвинута президентом РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле 2018 года. Предполагается, что в мероприятии примут участие главы крупных африканских государств и правительств, а также около 3000 африканских бизнесменов.