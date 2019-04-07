Подмосковная свалка грозит загрязнением рек Волжского бассейна

Проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» находится под угрозой срыва из-за свалок в Подмосковье. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил гендиректор Научного инновационного центра мониторинга природной среды, эксперт ОНФ Евгений Матафонов.

По словам кандидата геолого-минералогических наук, уменьшить объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского бассейна на 80% к 2025 году не позволит склад ТБО у подмосковной деревни Щелканово.

«Это речка Гряда, которую карьерами распределили между всеми понижениями. Где-то там она появляется как русло, но уже не той протяженности, не того объема, который необходим», — указывает он корреспонденту ФАН на заснеженные котлованы.

«Свалка расположена в истоке нескольких притоков малых рек, на самой верхушке. Отсюда эта грязь будет распространяться по всему поверхностному и подземному стоку, — говорит Евгений Матафонов. — Попадет она в Озернинское водохранилище, а оттуда по Москве-реке — в бассейн реки Волги».

В районе Сычевских озер много лет добывал песок и гравий Рузский комбинат нерудных материалов. Недавно здесь основала мусоросортировочный комплекс компания «Зеленая Луна». С ее руководством жители Щелканово воюют почти год. 4 мая 2018 года местные власти открыли здесь площадку для накопления твердых коммунальных отходов. По данным экспертизы Института водных проблем РАН, на ней образуется фильтрат, который вытекает прямо в почву.

Лимит мусора в 16 тысяч тонн был исчерпан еще в ноябре, говорят местные жители. Тогда власти закрыли полигон, но завоз продолжился. Инициативная группа неоднократно блокировала въезд самосвалов на полигон. Последний раз свалку пытались пополнить зимой.

«29 декабря пытались завезти, мы физически не пустили никого», — рассказал корреспонденту ФАН староста деревни Щелканово Николай Голубев.

Из 74 гектаров, которые занимает завод, два — свалка твердых бытовых отходов. С мая сюда завезли 20 тысяч тонн. Четырехметровая куча несортированного мусора утрамбована и покрыта полиэтиленовой пленкой. Отбросы руководство предприятия складирует на геомембрану, а сверху уплотняет бульдозерами.

Ученые и жители бьют тревогу: сульфаты, хлориды, тяжелые металлы прорываются сквозь пленку и могут попасть в подольско-мячковский водоносный горизонт среднего карбона — основной источник водоснабжения Московской области.

«Геомембрану производит фирма «Экопласт Челябинска». Против нее сейчас возбуждено административное дело. Все контрагенты, которым она ее поставляла, написали иски и отказались. Эта геомембрана не соответствует никаким ГОСТам. Она на морозе лопается, на ветру ломается, осыпается, нет никаких прочностных свойств», — утверждает горный инженер, кандидат геолого-минералогических наук Александр Левин.

Оградить воду от нечистот может глиняная «пробка» в несколько десятков метров. Однако этот слой срыт, возмущаются жители Щелканово.

«То есть там один песок и щебень. Это прямо губка. И все в воду!» — говорит корреспонденту ФАН активистка Яна Чубенко.

«Если это герметичное корыто [расположено] снизу, то с апреля прошлого года там должно скопиться несколько тысяч кубометров воды, пропитанного [ею] мусора, так называемого фильтрата. На данный момент мы с вами видели, что мусор не плавает. Мусор стоит сухой», — констатировал местный житель Алексей Русаков.

Инициативная группа жителей подняла документы и заключила: завод возводится незаконно. В 2014 году местная администрация продала «Зеленой Луне» два земельных участка по цене в 51 раз ниже рыночной, заявил корреспонденту ФАН староста Николай Голубев.

«74 гектара были проданы на 36 миллионов [рублей] дешевле, по одному рублю и одной копейке за один квадратный метр. Нами в Следственный комитет и прокуратуру подано заявление о ничтожности этой сделки», — сообщил он.

В соответствии с постановлением министерства экологии и природопользования Московской области от 18 апреля 2018 года, мусор нужно вывезти отсюда до 5 апреля. Однако на полигоне тишина: у хозяйствующей организации ООО «Полигон-2004» на проведение работ нет денег. Глава Рузского городского округа Татьяна Витушева потребовала от руководства завода предоставить жителям новый график вывоза отходов в кратчайшие сроки.

«Проблему вы знаете. Это ограниченность мощностей по переработке и хранению отходов в Московской области, — рассказал корреспонденту ФАН директор компании «Зеленая Луна» Ильдар Неверов. — Мы прилагаем все необходимые усилия к тому, чтобы обезвредить эти отходы. Это в наших интересах, в интересах жителей».

По словам бизнес-омбудсмена по экологии и природопользованию, члена генерального совета «Деловой России», у руководства предприятия «готово решение» по переработке накопленных отходов.

«В скором времени мы обезвредим, переработаем [мусор] непосредственно на той технологической линии, которая там формируется и построена. Уже ожидается запуск», — добавил он.

Мусоросортировочный завод должны были открыть 26 марта. Когда он заработает, по данным местной администрации, так называемые «хвосты» будут вывозить на модернизированные полигоны захоронения и уничтожать на четырех мусоросжигающих заводах. Впрочем, они пока не построены.

«По программе «Малые реки» каждый год выделяются деньги на восстановление рек. По Московской области эта программа включает строительство 27 заводов, обследование полутора тысяч километров длины реки. Рассматривались река Пахра, Банька, Яуза. Это очень небольшая часть от того, что нужно реабилитировать», — считает Евгений Матафонов.

По мнению эксперта ОНФ, Московской области нужен долгосрочный проект по восстановлению малых рек.

«Когда мы встречались с правительством Московской области, они говорят: «У нас есть программа, мы ее будем выполнять». Мы говорим: «А как-то можно немножко сдвинуть акценты, чтобы программа была связана с восстановлением и реабилитацией малых рек?» Они говорят: «У нас сейчас заложены деньги, но обсуждать надо». На этой оптимистичной ноте мы с ними и разошлись: будем обсуждать продолжение программы по восстановлению малых рек и каким-то образом пробовать влиять на то, чтобы деньги распределялись в более целевом назначении», — рассказал Евгений Матафонов.

Тем временем жители Щелканово отдали пробы воды из Сычевских озер на исследование в лабораторию МГУ и обратились за помощью к уполномоченному по правам человека Московской области Екатерине Семеновой. Ее представитель в Рузском городском округе Ольга Батурина участвует во встречах с жителями.