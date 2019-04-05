Зачем ЕС хочет ввести новые санкции против Венесуэлы

Европейский союз пытается задушить Венесуэлу санкциями, поскольку Западу не нужна альтернатива, таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился политолог Андрей Иванов.

Санкции против Венесуэлы

Дополнительные санкции Европейского союза против Венесуэлы остаются вариантом для рассмотрения, но для этого потребуется единогласная поддержка. Об этом заявил в пятницу журналистам источник в структурах Евросоюза.

«Как вы знаете, у нас действуют санкции, но вопрос дополнительных мер может обсуждаться, это один из вариантов, но необходимо единогласие», — заявил источник, отвечая на вопрос, намерен ли Евросоюз оказывать дополнительное давление на Каракас путем введения новых ограничительных мер.

В Европейском союзе заявили, что «будут продолжать следить за ситуацией и использовать все необходимые меры для реагирования на текущие события».

Венесуэлу пытаются задушить

По словам Андрея Иванова, обсуждая вопрос о тех или иных санкциях против Венесуэлы, важно помнить, что эта страна никому не угрожает. Каракас не сделал ничего плохого другим государствам. Все поводы для санкций против этой страны надуманны.

«Это, кстати, и напоминание некоторым российским деятелям, которые предлагают выполнить какие-то условия Запада и надеются на снятие санкций. Венесуэлу пытаются задушить лишь потому, что она являет собой определенную альтернативу жизнеустройства. Да, с большими сложностями, но там пытаются проводить социальную политику. Не стоит забывать, что Венесуэла поставляет нефть бесплатно Кубе, которую тоже давно пытаются задушить. Запад пытается уничтожить любую альтернативу! Кстати, в Венесуэле отнюдь не диктаторский режим, там регулярно проходят выборы, на некоторых побеждает оппозиция, которая чувствует в стране себя весьма комфортно. Венесуэлу нельзя обвинить даже в нарушении прав человека», — пояснил Андрей Иванов.

В то же время, считает эксперт, не стоит идеализировать власть в Венесуэле. По мнению политолога, Каракас наступает на те же грабли, на которые в свое время наступил Муаммар Каддафи в Ливии. Обеспечив определенную социальную справедливость, не произвел культурной революции.

«Уго Чавес, а теперь Николас Мадуро не ставили цели изменить сознание людей. Социализм понимается исключительно как обеспечение некоторых социальных гарантий, но не как преобразование мышления людей. Общество в Венесуэле до сих пор архаичное, не ценит в полной мере социальных завоеваний, опирается на старые порядки жизни. Но новый общественно-политический строй предполагает и формирование нового человека. Это сделали в Китае, в КНДР, но не сделали на Кубе, в Венесуэле, Ливии, Боливии», — добавил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, в начавшемся переделе мира будут использованы все средства для уничтожения любых очагов сопротивления западному миропорядку. Небольшие страны будут ареной для противостояния больших держав.

«Мы видим возвращение к эпохе холодной войны со всеми вытекающими последствиями. Нет ни принципов, ни морали, ни законности. Есть только жесткое навязывание своих интересов глобальными игроками. Чтобы выжить в этих условиях, небольшие государства будут вынуждены стать осажденными крепостями. Развиваться, медленно проводя реформы и сохраняя привычный жизненный уклад, у них не получится», — заключил Андрей Иванов.

Ранее ФАН сообщало, что Венесуэла будет запасаться питьевой водой после распоряжения Мадуро.