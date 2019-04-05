ГИБДД планирует изменить теоретический экзамен на получение прав

Москва, 5 апреля. ГИБДД планирует изменить теоретический экзамен на получение водительского удостоверения.

О нововведениях, которые намерена ввести российская Госавтоинспекция, сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что в настоящее время экзаменационные билеты универсальны, однако в будущем их планируют «привязать» к той категории, которую хочет получить гражданин.

Например, если водителю требуется категория А, ему предложат ответить только на те вопросы, что связаны с управлением двухколесной машиной. В то же время при сдаче на права категории СЕ прошедший обучение будет решать задачи только по управлению грузовым автомобилем с прицепом. Как уточняет издание, запланировано также увеличение общего количества задач в билетах.

ГИБДД, как указывается в материале, также может ввести при получении прав зарубежный опыт балльной системы, согласно которой, чем «опаснее» ошибка на экзамене, тем больше начисляется штрафных баллов.

Как рассказали в МВД России, подразделения ГИБДД выдали в 2018 году на 18% больше национальных водительских удостоверений, чем годом ранее. В минувшем году права получили 6,8 миллиона граждан, в то время как в 2017 году — 5,5 миллиона россиян.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что Госавтоинспекция разработала новую редакцию указа президента РФ от 1998 года, согласно которой ведомство получит право систематически проверять автомобильные школы на соответствие выданных им лицензий. В ГИБДД отмечали, что после получения документов на работу многие автошколы начинают уменьшать «финансовые издержки». Это, в свою очередь, приводит к тому, что ученики не получают необходимых знаний и умений, уточнили в ведомстве.