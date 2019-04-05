Климкин заявил, что Киеву и НАТО не нужно разрешение РФ для действий в Черном море

Киев, 5 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киеву и НАТО не нужно разрешение России для действий в Черном море.

Как пишет ТАСС, Климкин рассказал о переговорах с представителями НАТО о ситуации в Черном море, которые длились четыре месяца.

«НАТО не будет спрашивать у России, что можно нам вместе делать и что мы должны делать в Черном море, — заявил украинский министр. — Мы просто будем это делать, никто не будет спрашивать [у России] о том, что можно или нельзя».

Он также добавил, что «никто не будет спрашивать» Москву, можно ли вести наблюдение с «моря, воздуха и космоса» в Черном или Азовском морях. Климкин убежден, что Североатлантический альянс и Украина не должны интересоваться мнением России в случае учений или усиленного присутствия кораблей в акватории этих морей.

Климкин в очередной раз заявил, что считает Крым частью Украины. Он добавил, что поэтому все суда должны свободно проходить через Керченский пролив.

В 2014 году Крым вернулся в состав России, как этого захотело абсолютное большинство жителей полуострова, не желающее признать новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате госпереворота. Однако в Киеве отказались признать потерю этих земель и объявили полуостров так называемой «временно оккупированной территорией».

В ноябре прошлого года три военных корабля Украины совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив госграницу России и проигнорировав все предупреждения пограничников. В результате корабли ВМСУ были задержаны, а их экипажи арестованы.