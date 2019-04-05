Песков словами Путина ответил на вопрос о «шоу-программе на выборах президента»

Москва, 5 апреля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о проведении президентских выборов и механизме подготовки к ним, напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, неоднократно подчеркивавшего, что для действующего главы государства лучшей избирательной кампанией являются результаты его работы.

Так пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов об отношении Кремля к ситуации, когда предвыборная кампания кандидатов «превращается в шоу-программу», передает корреспондент Федерального агентства новостей. По всей видимости, журналисты подразумевали выборы, проходящие на Украине.

«Президент Путин всегда считал и считает, что для действующего главы государства лучшая избирательная кампания — это результаты его работы. Именно на этом он и концентрировался в ходе неоднократных кампаний, через которые он до сих пор проходил», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент Путин «чрезвычайно скрупулезно подходит к формулировке своей предвыборной программы, своих планов».

«Для Путина всегда главное, в первую очередь, конкретные результаты конкретной работы. Второе, не популистские, а реалистично сформулированные планы, с которыми кандидат идет на те или иные выборы», — подчеркнул Песков.

Напомним, кандидаты в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский и действующий глава страны Петр Порошенко в настоящее время не могут договориться о проведении предвыборных дебатов. Зеленский ранее предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский».