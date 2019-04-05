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СК РФ возбудил уголовное дело после обнаружения тел шести человек в Кузбассе

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СК РФ возбудил уголовное дело после обнаружения тел шести человек в Кузбассе

Кемерово, 5 апреля. Двое взрослых и четыре ребенка погибли в городе Киселевске, предположительно, от отравления угарным газом. Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, родители оставили с ночевкой детей у бабушки с дедушкой. Утром они обнаружили родственников без признаков жизни. В сообщении ведомства отмечается, что в доме погибших был печной дымоход.

На месте происшествия работает следственная группа и криминалисты, отмечает «Свободная пресса». СК РФ по региону возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, пишет «ФедералПресс».

Автор: Ирина Селезнева
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