В Кремле ответили на вопрос о возможной амнистии к 9 Мая

Москва, 5 апреля. Решение о возможности проведения амнистии к юбилею победы в Великой Отечественной войне пока не принималось. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ ответить на вопрос о возможной амнистии к 9 Мая в честь предстоящего в 2020 году 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Пока никаких решений нет на этот счет», — сказал Песков.

Напомним, с предложением об объявлении в стране амнистии в честь памятной даты выступил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. По его мнению, под освобождение может попасть «широкий круг осужденных». При этом Федотов уточнил, что обсуждение вопроса лучше начать заранее, чтобы успеть «проработать все детали».

Последняя большая амнистия в России проводилась в апреле 2015 года в честь празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Как отмечал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, она затронула более 33 тысяч человек, свыше 4 тысяч из них находились в исправительных колониях.

Распространялся документ на тех, кто был осужден впервые за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, кто имел заслуги перед страной, а также наименее социально защищенные люди.

Стоит отметить, президент не раз подчеркивал, что не выступает против проведения амнистии. Однако к этому вопросу, обращал внимание он, необходимо подходить аккуратно и взвешенно.