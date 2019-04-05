Песков отреагировал на разъяснения Росстата данных о нехватке средств на обувь

Москва, 5 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Росстата по поводу нехватки средств на обувь, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В Кремле считают эти изыскания скорее академическими, а не прикладными», — заявил он.

Ранее Росстат заявил о том, что каждая третья семья в России не может купить новую пару обуви каждому члену семьи. Позднее в службе статистики разъяснили, что эти данные были получены в рамках комплексного исследования условий жизни россиян, и их нужно «рассматривать комплексно».

Песков рассказал, что в Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата,

«Были, оказывается и раньше такие изыскания, проводимые с Высшей школой экономики. Но, опять же, критерии, по которым проводятся эти научные и социологические изыскания», — отметил он.

Представитель главы государства признался, что по-прежнему затрудняется объяснить выбор этих критериев.

«Почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Это, видимо, какой-то говорящий о чем-то параметр, чем это объясняется, затрудняюсь сказать», — заметил он.

По его мнению, эти изыскания не стоит рассматривать как прикладные, потому что они носят больше академический характер.