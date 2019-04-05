Крымские студенты получат сенаторскую стипендию

Севастополь, 5 апреля. Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила об учреждении так называемой сенаторской стипендии для студентов. Об этом парламентарий рассказала Федеральному агентству новостей.

Стипендия в размере 5 тыс. рублей будет ежемесячно выплачиваться студентам, создавшим инновационный проект или программу, информация о которых опубликована в российском научно-издательском пространстве.

«За сенаторской стипендией может обращаться студент, работа которого направлена на социально-экономическое развитие РФ, в частности Республики Крым», — пояснила Ковитиди.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом. На этой неделе стало известно о том, что Крым собирается посетить известный голливудский актер Дольф Лунгрен.