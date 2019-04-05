В Госдуме ответили НАТО на заявление о «главной угрозе» для Альянса

В Госдуме сочли заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о том, что Россия стала «главной угрозой» для НАТО, попыткой подыграть воинствующей риторике Запада. Глава польского МИД накануне выступил с пламенной речью на встрече министров иностранных дел стран — участниц Североатлантического альянса.

«Первая сессия была посвящена главным угрозам — и Россия является, собственно говоря, главной. Мы здесь находимся в 70-ю годовщину создания НАТО, и я напомню, что тогда Советский Союз был главной угрозой. Сегодня все подтверждают, что Россия по-прежнему является главной угрозой для стран-членов [Альянса], которой надо противостоять», — отметил политик.

По словам Чапутовича, главы внешнеполитических ведомств стран НАТО обсудили «дестабилизирующую» роль Москвы, обстановку на Украине и в Азове, а также «вмешательство РФ» в дела иностранных государств.

Резюмируя, он обратил внимание, что Альянсу необходимо укреплять свои военные возможности за счет увеличения расходов на оборону, как того хочет Вашингтон.

Зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин, комментируя высказывание Чапутовича Федеральному агентству новостей, отметил, что Запад, прикрываясь «российской угрозой», просто хочет повысить военные бюджеты членов блока.

«Это заявление носит явно подыгрывающий характер той политике Запада, в частности США, при которой пытаются навязать воинствующую риторику всем странам и увеличить военный бюджет. Это демонстрация лоббирования ВПК многих государств, которое выставляют якобы под предлогом мнимой угрозы со стороны России», — рассказал парламентарий.

По словам Швыткина, данное заявление нельзя пропускать мимо. Оборонный потенциал Российской Федерации достаточен, чтобы в случае необходимости легко отразить провокации иностранных государств, добавил он.

«Мы будем укреплять обороноспособность нашего государства, развивать союзнические отношения со странами ОДКБ. Надо отметить, что боевые возможности РФ по огневому поражению противника увеличились на 45%, а доля современных вооружений сухопутных войск возросла с 15 до 48%. У нас достаточно серьезный уровень боевой подготовки личного состава, а также оснащение современной военной техникой», — объяснил собеседник ФАН.

В завершение парламентарий напомнил, что военная мощь РФ не направлена на проявление агрессии по отношению к другим государствам.

«[Военная мощь России направлена] исключительно на сдерживание всех угроз, борьбу с терроризмом. В случае необходимости РФ сможет отразить провокации [иностранных государств]», — заключил Швыткин.

Ранее сенатор Франц Клинцевич в интервью ФАН объяснил, почему США пытаются втянуть Грузию и Украину в НАТО.Он также подчеркнул, что Вашингтон фактически вынуждает своих партнеров по Альянсу закупать оружие американского производства.