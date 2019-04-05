В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах

Москва, 5 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков напомнил, что подобные исследования проводят разные компании в разных странах мира, и данные о россиянах являются далеко не самыми высокими.

«Количество американцев, которые хотят эмигрировать, гораздо больше», — отметил представитель Кремля.

По его мнению, это абсолютно нормальные, закономерные процессы.

«Кто-то предпочитает более подвижный образ жизни, кто-то менее подвижный. Это абсолютно нормальная тема для исследования», — добавил он.

Как сообщала ранее «Свободная пресса», опрос института Гэллапа был проведен в 2018 году. Согласно полученным данным, каждый пятый гражданин России хотел бы уехать на постоянное место жительства за рубеж.