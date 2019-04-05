Россия способна помочь Сирии и Израилю найти решение по Голанским высотам без войны

Сирия сохраняет за собой право использовать любые способы для возвращения контроля над Голанскими высотами, заявил министр иностранных дел Валид Муаллем в ходе встречи со своим коллегой из Венесуэлы Хорхе Арреасой. Никакие односторонние решения США не могут изменить статуса Голанских высот — они остаются сирийскими, принадлежащими арабскому миру, подчеркнул представитель Дамаска.

«Когда мы говорили обо всех способах [вернуть контроль над Голанами], то имели в виду в том числе и военный. Мы не будем исключать военный вариант», — объявил Муаллем.

Однако на данный момент главной задачей сирийской армии и всех союзных сил остается борьба с террористическими группировками, которые, как подчеркнул глава МИД Сирии, сотрудничают с Израилем и Соединенными Штатами.

В ходе встречи с венесуэльским дипломатом президент Сирии Башар Асад отметил сходство между существующей ситуацией в южноамериканской стране и началом гражданской войны в Сирии в 2011 году. Сирийский лидер подчеркнул: обе страны стали целью разрушительной политики США, направленной на свержение неугодных правительств и установление марионеточных режимов по всему миру.

Напомним, проблема Голанских высот, которая долгое время оставалась замороженной, вновь получила актуальность после того, как 25 марта президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Одностороннее решение Вашингтона не поддержали ни в ООН, ни в Европе, а арабские страны на последовавшем саммите Лиги арабских государств в Тунисе однозначно высказались против резолюции Трампа — не поддержали США даже ближайшие союзники на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул — ООН придерживается прежних резолюций по Голанам, и односторонние решения США не в состоянии что-либо изменить. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова прямо заявила — резолюция США нанесла удар по авторитету международного законодательства и отсрочила решение проблемы Голанских высот.

Голанские высоты, которые Израиль захватил в 1967 году, являются уникальной территорией — как в плане своего стратегического положения, так и в отношении природных ресурсов, уже добываемых или перспективных на этой территории. Там хорошо развито сельское хозяйство, виноделие, Голаны обеспечивают до трети всей питьевой воды, потребляемой в Израиле. Одновременно Голанские высоты являются важным стратегическим районом благодаря своему рельефу — почти половина территории Израиля может быть атакована с них, в случае если там появятся враждебные силы.

Никто не в праве обвинять Сирию в агрессивной позиции по Голанским высотам, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов — в данном случае только Соединенные Штаты играют деструктивную роль, приняв откровенно провокационную резолюцию по Голанским высотам. Россия же, напротив, благодаря устойчивым положительным отношениям как с Сирией, так и с Израилем, способна сыграть позитивную роль в противостоянии из-за Голан, подчеркнул политолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Необходимо подчеркнуть следующее: Голанские высоты являются неотъемлемой частью территории САР, закрепленной всей системой международного права за Сирией как суверенным государством. Так же, кстати, как и ряд других территорий Сирии, которые сейчас оккупированы американцами, как «зона безопасности» военной базы «Ат-Танф» — в этом смысле разницы никакой нет, — подчеркнул востоковед. — Право Сирии на владение Голанскими высотами признано миром».

Оккупация, произошедшая в 1967 году, никогда не может дать право оккупанту считать эту территорию своей собственностью, и любое государство, столкнувшееся с оккупацией, имеет право бороться за возвращение своей территории любыми возможными способами, в том числе военной силой, подчеркнул Шаповалов.

«Также хочу подчеркнуть, что во всех подобных ситуациях позиция России — поиск мирных, политических способов разрешения конфликта, — отметил политолог, — и Москва с самого начала существования проблемы Голанских высот предпринимала все возможные усилия, чтобы разрешить проблему Голан мирным способом. Именно Соединенные Штаты в данной ситуации являются страной, которая провоцирует конфликт — только так можно назвать ситуацию с неожиданным признанием Голан территорией Израиля, это просто подбрасывание дров в топку, разжигание этого конфликта».

Собеседник ФАН подчеркнул: Вашингтон принял резолюцию по Голанам в тот момент, когда ситуация в Сирии начала постепенно отходить от фазы военного противостояния, обращаясь к политическому процессу и мирному урегулированию в стране. Такие действия являются крупномасштабной политической диверсией, способной ударить по всему Ближнему Востоку — Вашингтон намеренно сталкивает интересы разных государств в Сирии.

«Не действия Сирии, не действия России, а именно действия США ведут к войне», — уверен Шаповалов.

Консолидированная позиция арабского мира по вопросу принадлежности Голанских высот может и должна оказать влияние на Организацию Объединенных Наций и другие международные организации, уверен политолог, ведь проблема Голан является важнейшим испытанием на прочность для международного законодательства.

«Голос арабского мира — весомый аргумент в диалоге по поводу Голанских высот. Того же мнения придерживаются и другие страны — это и Россия, это и Китай, это и европейские союзники США, — напомнил Владимир Шаповалов. — Фактически в настоящий момент США находятся в международной изоляции по поводу Голанских высот».

В случае если удастся сократить отрицательное влияние Соединенных Штатов на Израиль, Россия способна помочь Сирии и Израилю найти компромиссное решение по Голанским высотам, обеспечив исполнение решений международных органов.