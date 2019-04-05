Россияне считают равными возможности для трудоустройства мужчин и женщин

Москва, 5 апреля. Россияне считают, что у мужчин и женщин в РФ равные возможности для участия в общественной жизни страны. По данным ВЦИОМ, в этом уверены 74% граждан России.

Каждый пятый житель РФ при этом считает, что мужчины находятся в привилегированном положении. Опрос показал, что 29% россиян полагают, например, что мужчинам проще добиваться повышения зарплаты. В то же время 66% участников опроса согласились, что мужчины и женщины имеют равные шансы работать по профессии. 24% отметили, что мужчинам трудоустраиваться проще.

Россияне уверены, — так считают 92% респондентов, — что мужчины и женщины в РФ имеют равные возможности получения образования.

Напомним, в марте ВЦИОМ сообщил, что, по данным опроса, в России в возможность полного гендерного равенства во всех сферах жизни верят 45% мужчин и 33% женщин.

При этом 62% респондентов заявили, что стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин необходимо, а 13% предположили, что достичь равенства невозможно.