Путин проведет оперативное совещание с Совбезом РФ

Москва, 5 апреля. Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам пресс-секретаря, глава государства в пятницу работает в Москве.

«Сейчас начнется оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ», — сказал он на встрече с журналистами.

Песков уточнил, что в графике Путина значится ряд встреч с участниками совещания по отдельности. Также российский лидер будет присутствовать и на других внутрикремлевских мероприятиях.

«По тематике, которая будет затрагиваться в ходе Совбеза, мы вам традиционно сообщим», — добавил Песков.

Напомним, накануне президент РФ принял в Кремле премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ходе переговоров была поднята тема возвращения останков тел пропавших без вести солдат Красной армии. Путин сообщил премьеру Израиля о создании для этих целей специальных отрядов. Президент уточнил, что такие группы есть уже в 82 регионах РФ, а их участниками являются 42 тысячи человек.

В ответ Нетаньяху поблагодарил Путина и признался, что всегда рад встрече с главой РФ, но в этот раз «растроган больше чем обычно».

Кроме того, в четверг глава РФ во время встречи с президентом Анголы Жоау Лоуренсу пригласил его принять участие в форуме Россия — Африка, который пройдет в Сочи 24 октября.