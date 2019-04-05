Кремль отреагировал на призыв Трампа снизить затраты на оборону в США, РФ и КНР

Москва, 5 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского президента Дональда Трампа снизить затраты на оборону в США, России и Китае, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у Пескова мнением Кремля о призыве Трампа сократить расходы на вооружение в США, России и Китае. СМИ задали вопрос, рассматривают ли такую возможность в Москве.

«Безусловно, любой призыв в пользу разоружения заслуживает внимания и высокой оценки, — прокомментировал пресс-секретарь президента России. — Очень важно, чтобы такие призывы не ограничивались декларациями, а были бы конвертированы в конкретные, сформулированные, положенные на бумагу, доведенные по всем каналам до собеседников инициативы и предложения».

Песков уточнил, что на данный момент российская сторона никакой конкретики от американских партнеров не получила.

Предложение о сокращении затрат на оборону Трамп озвучил во время переговоров с вице-премьером Китая Лю Хэ. Представитель КНР отметил, что это «хорошая идея». Американский лидер в свою очередь добавил, что расходовать высвободившиеся деньги страны могли бы на «более продуктивные вещи» для достижения долговременного мира.

Однако первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Трамп, рассуждая о чрезмерных расходах мировых держав на оружие, сильно лукавит.