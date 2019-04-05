Порошенко распорядился принять меры по развитию ядерной энергетики

Киев, 5 апреля. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о развитии ядерной энергетики в стране. В документе, который в пятницу был опубликован на сайте главы государства, говорится, что развитие мирного атома необходимо для «усиления уровня ядерной и радиационной безопасности и энергонезависимости государства», а также для интеграции Украины в европейскую энергосистему.

Примечательно, что Европа в последнее время, напротив, отказывается от ядерной энергетики, считая ее небезопасной. Так, в свое время от использования АЭС отказались Италия, Германия, Испания, Бельгия и Швейцария. Временно приостановили ядерную энергетику Литва и Казахстан, а Нидерланды и Швеция планируют перейти на альтернативные источники выработки электроэнергии.

Напомним, что ранее Украина на фоне охлаждения отношений с РФ отказалась от российского ядерного топлива. Вместо этого она покупала тепловыделяющие элементы для АЭС у американской компании Westinghouse, которая впоследствии обанкротилась.

В январе на атомной электростанции в Ровенской области Украины отключили от сети третий энергоблок из-за неполадок. Причиной отключения стало срабатывание системы защиты. В «Энергоатоме» отметили, что радиационное и экологическое состояние на площадке и прилегающей территории остается в пределах нормы. На месте работает специальная комиссия.