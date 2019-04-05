«АвтоВАЗ» объявил об апрельских скидках на Lada

Москва, 4 апреля. Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» объявил о скидках на модели Lada. Специальные условия будут действовать до конца апреля.

Выгода при покупке в среднем составит от 20 до 160 тысяч рублей. Все зависит от выбранной модификации автомобиля и действующего предложения.

На выбор предлагаются государственные программы («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», Ecogas) и собственные программы марки (Lada Finance, «Трейд-Ин», «Весеннее предложение»). При этом условия акций по государственным и собственным программам можно будет комбинировать.

Накануне «Свободная пресса» сообщила о старте продаж двухтопливной модели Lada Largus. Летом минувшего года впервые в истории «АвтоВАЗа» на российский авторынок поступил автомобиль с серийной газобаллонной установкой. Такой машиной стала LADA Vesta CNG.

В конце января НСН написала о том, что российский автомобиль Lada могут начать производить в Алжире.