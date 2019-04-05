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Жительница Шотландии узнала о беременности за 45 минут до родов

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Жительница Шотландии узнала о беременности за 45 минут до родов

Глазго, 5 апреля. Жительница шотландского города Глазго Эмма Луиз Леггэйт узнала о том, что беременна, за 45 минут до начала родов.

Любопытный случай произошел в Шотландии этой весной в одном из роддомов Глазго. Местная жительница до последнего не знала о своем интересном положении. Остается загадкой, как она смогла не заметить, что беременна.

О том, что вскоре она станет мамой, она узнала за 45 минут до родов, пишет Nation News. Женщина пояснила, что ранее родила своего первого ребенка, после чего приняла решение принимать противозачаточные таблетки.

Однако таблетки, вероятно, не подействовали, или она их использовала не по инструкции. Леггэйт заметила, что набирает вес, однако, как уверяет женщина, никаких симптомов, в частности округлившегося животика, у нее не было.

Роды прошли успешно. Здорового малыша назвали Сиара.

Жительница Шотландии узнала о беременности за 45 минут до родов

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Nation News
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