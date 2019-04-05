Порошенко назвал неуважением приглашение Тимошенко на дебаты в роли ведущей

Киев, 5 апреля. Президент Украины Петр Порошенко назвал неуважением приглашение лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в качестве ведущей дебатов с участием шоумена Владимира Зеленского.

Как пишет RT, Порошенко негативно оценил предложение его конкурента на президентских выборах Зеленского к Тимошенко, которую пригласили вести выборы.

«Дебаты — это не шоу, — убежден действующий глава Украины. — Я считаю, что подобное пренебрежительное или легкомысленное обращение — это неуважение к политику Юлии Тимошенко».

Порошенко напомнил, что лидер «Батькивщины» заняла третье место по результатам первого тура выборов президента. Он уточнил, что за нее проголосовали более двух миллионов избирателей, поэтому ее приглашение в роли ведущей на дебаты является, по мнению главы Украины, неуважением к сторонникам Тимошенко.

Он добавил, что собирается ;сделать все, чтобы убедить этих граждан теперь проголосовать за него, передает телеканал «112 Украина».

5 апреля на стадионе «Олимпийский» должны пройти дебаты между Зеленским и Порошенко — лидерами первого тура президентских выборов. Перед этим участники встречи сдали кровь на наличие алкоголя и наркотиков.

По словам Зеленского, результаты будут обнародованы через три дня. Кровь он сдал в частной лаборатории, куда пришел в пятницу вместе с журналистами. По словам шоумена, в «Олимпийском» нет лаборатории. Однако именно туда отправился утром действующий президент. По информации СМИ, медицинская служба этого учреждения контролируется государством.