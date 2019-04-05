Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Порошенко назвал неуважением приглашение Тимошенко на дебаты в роли ведущей

43
0 Оставить комментарий

Порошенко назвал неуважением приглашение Тимошенко на дебаты в роли ведущей

Киев, 5 апреля. Президент Украины Петр Порошенко назвал неуважением приглашение лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в качестве ведущей дебатов с участием шоумена Владимира Зеленского.

Как пишет RT, Порошенко негативно оценил предложение его конкурента на президентских выборах Зеленского к Тимошенко, которую пригласили вести выборы.

«Дебаты  — это не шоу, — убежден действующий глава Украины. — Я считаю, что подобное пренебрежительное или легкомысленное обращение  — это неуважение к политику Юлии Тимошенко».

Порошенко напомнил, что лидер «Батькивщины» заняла третье место по результатам первого тура выборов президента. Он уточнил, что за нее проголосовали более двух миллионов избирателей, поэтому ее приглашение в роли ведущей на дебаты является, по мнению главы Украины, неуважением к сторонникам Тимошенко.

Порошенко назвал неуважением приглашение Тимошенко на дебаты в роли ведущей

Он добавил, что собирается ;сделать все, чтобы убедить этих граждан теперь проголосовать за него, передает телеканал «112 Украина».

5 апреля на стадионе «Олимпийский» должны пройти дебаты между Зеленским и Порошенко — лидерами первого тура президентских выборов. Перед этим участники встречи сдали кровь на наличие алкоголя и наркотиков.

По словам Зеленского, результаты будут обнародованы через три дня. Кровь он сдал в частной лаборатории, куда пришел в пятницу вместе с журналистами. По словам шоумена, в «Олимпийском» нет лаборатории. Однако именно туда отправился утром действующий президент. По информации СМИ, медицинская служба этого учреждения контролируется государством.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Телеканал «112 Украина»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров