Москва, 5 апреля. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн перенес даты гастролей по Северной Америке и Европе из-за обострения старой травмы на фоне пневмонии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте исполнителя.

Как говорится в микроблоге певца на Twitter, он упал в своем доме в Лос-Анджелесе. Оззи Осборн отложил турне на год из-за обострения старой болезни. Британский музыкант рассказал, что расстроен из-за перенесения «еще большего числа концертов».

«Словами не могу передать, насколько я расстроен, зол и подавлен из-за невозможности прямо сейчас отправиться в тур», — написал он.

Осборн поблагодарил семью, группу, друзей и фанатов за помощь и поддержку. Он уточнил, что ему становится легче с каждым днем, и скоро музыкант вернется к поклонникам. Согласно информации на сайте артиста, концерты в рамках тура переносятся на 2020 год. Как пишет «Газета.ru», купившие билеты на мероприятия смогут воспользоваться ими. Новые даты выступления появятся на официальном портале Осборна.

OZZY will postpone all his tour dates as he recovers from injury sustained while dealing with pneumonia. Ozzy fell at his Los Angeles home aggravating years-old injuries (from his 2003 ATV accident) that required surgery.



Shows will be rescheduled beginning in Feb 2020 — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) April 4, 2019

Ранее Оззи Осборн отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии из-за пневмонии.

20 марта 2019 года умер гитарист Берни Торме, работавший в группе Оззи Осборна. Торме был госпитализирован в лондонскую больницу с двусторонней пневмонией. Музыкант находился на искусственном жизнеобеспечении последние четыре недели. По словам коллеги гитариста Мика Гафни, Торме умер в окружении своей семьи. Ему было 66 лет.

Отметим, что за свою карьеру гитарист записал 24 альбома с разными коллективами. С 1979 по 1981 год он выступал в группе Иэна Гиллана Gillan. После этого был сессионным музыкантом у Оззи Осборна. Кроме того, музыкант выступал со своими группами Bernie Torme и Torme.

Напомним, Black Sabbath — это британская рок-группа, образованная в Бирмингеме в 1968 году и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки, прежде всего хеви-метала. Дебютный альбом Black Sabbath считается одним из первых хеви-металических альбомов. К 2000 году общий тираж альбомов Black Sabbath приблизился к 70 миллионам.