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Оззи Осборн отложил турне на год из-за обострения старой болезни

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Оззи Осборн отложил турне на год из-за обострения старой болезни

Москва, 5 апреля. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн перенес даты гастролей по Северной Америке и Европе из-за обострения старой травмы на фоне пневмонии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте исполнителя.

Как говорится в микроблоге певца на Twitter, он упал в своем доме в Лос-Анджелесе. Оззи Осборн отложил турне на год из-за обострения старой болезни. Британский музыкант рассказал, что расстроен из-за перенесения «еще большего числа концертов».

«Словами не могу передать, насколько я расстроен, зол и подавлен из-за невозможности прямо сейчас отправиться в тур», — написал он.

Осборн поблагодарил семью, группу, друзей и фанатов за помощь и поддержку. Он уточнил, что ему становится легче с каждым днем, и скоро музыкант вернется к поклонникам. Согласно информации на сайте артиста, концерты в рамках тура переносятся на 2020 год. Как пишет «Газета.ru», купившие билеты на мероприятия смогут воспользоваться ими. Новые даты выступления появятся на официальном портале Осборна.

Ранее Оззи Осборн отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии из-за пневмонии.

20 марта 2019 года умер гитарист Берни Торме, работавший в группе Оззи Осборна. Торме был госпитализирован в лондонскую больницу с двусторонней пневмонией. Музыкант находился на искусственном жизнеобеспечении последние четыре недели. По словам коллеги гитариста Мика Гафни, Торме умер в окружении своей семьи. Ему было 66 лет.

Отметим, что за свою карьеру гитарист записал 24 альбома с разными коллективами. С 1979 по 1981 год он выступал в группе Иэна Гиллана Gillan. После этого был сессионным музыкантом у Оззи Осборна. Кроме того, музыкант выступал со своими группами Bernie Torme и Torme.

Напомним, Black Sabbath — это британская рок-группа, образованная в Бирмингеме в 1968 году и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки, прежде всего хеви-метала. Дебютный альбом Black Sabbath считается одним из первых хеви-металических альбомов. К 2000 году общий тираж альбомов Black Sabbath приблизился к 70 миллионам.

Автор: Алия Садыкова
Источник: сайт Оззи Осборна
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