Россияне восьмой раз выиграли чемпионат мира по программрованию

Москва, 5 апреля.Первое место в этом году заняла команда из МГУ имени Ломоносова на ЧМ по спортивному программированию ACM ICPC, сообщили в пресс-службе Университета ИТМО.

В этом году конкурс состоялся в столице Португалии Порту. Команды из российских вузов МФТИ и ВШЭ вошли в тройку призеров. По словам тренера команд Университета ИТМО Андрея Станкевича, у России появился новый медалист — команда ВШЭ.

Остальные участники от России выступили слабее, чем в прежние годы, добавил он. Программисты ИТМО заняли только 17 место. На втором месте оказался Массачусетский технологический университет, за ним следует Токио, на четвертом месте университет Варшавы.

ACM ICPC является самым престижным конкурсом для программистов, с 1997 года чемпионат спонсирует компания IBM. Главными конкурентами российских спортсменов, которые принимают участие в чемпионате с 2000 года, являются команды Китая, Польши и Австралии.