Власти Сирии спасают провинцию Хама от последствий масштабного наводнения

Дамаск, 6 апреля. Несколько человек погибли, ряд домов был разрушен в результате наводнения в сирийской провинции Хама. Оно также привело к падению деревьев и оползням, в результате чего были разрушены дома на Маймане.

На месте происшествия побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Власти провинции Хама и соответствующие департаменты приняли ряд мер для ликвидации ущерба, нанесенного людям. Они также продолжают внимательно следить за регионом на случай любой другой чрезвычайной ситуации, вызванной наводнениями в провинции.

Директор департамента по водным ресурсам в Хаме Фади Аббас заявил, что причиной оползня в долине стало большое изобилие воды, скопившейся внутри источника Чалхум из-за проливных дождей в районе Масьяф.

Он также отметил, что один из камней упал на соседний дом накануне утром, вызвав разрушение части строения и частичное затопление из-за последовавшего затем мощного потока воды.

Комментируя меры, принятые для обеспечения безопасности жилых районов от наводнений, Аббас отметил, что после инцидента генеральное управление по питьевой воде и технические службы направились к месту стока воды. В итоге поток был восстановлен до своего прежнего уровня.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

По словам Аббаса, технические специалисты из вышеупомянутых управлений в настоящее время оценивают ущерб и готовят отчеты по всем показателям водоснабжения, а также определяют техническое состояние и безопасность строительства, чтобы обеспечить безопасность людей и домов, находящихся поблизости.

В свою очередь Мутай Абаши, директор Главного управления по питьевой воде в Хаме, отметил, что машины, предоставленные техническими мастерскими, будут оставаться в районе слива воды в течение 48 часов в ожидании любой чрезвычайной ситуации и для обеспечения безопасности района.

Ранее сообщалось о наводнении Хасаке.