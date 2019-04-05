В Латвии объяснили причину задержания Ушакова

Рига, 5 апреля. Отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова подозревают в нецелесообразном использовании средств из бюджета города. Об этом в пятницу заявил министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце.

По его словам, в отчете о реализации бюджета на 2017 года были указаны неверные данные о 18,43 млн евро на счету муниципальной компании Rīgas satiksme, которая отвечает за работу общественного транспорта.

«В результате средства не были использованы в соответствии с целями, предусмотренными консолидированным бюджетом самоуправления», — отметил Пуце.

В результате Ушаков был низведен до обычного депутата парламента Риги. Обязанности мэра же будет временно исполнять его заместитель Олег Буров, пишет Latvijas Vēstnesis.

Ранее сообщалось, что Ушаков намерен оспорить свое отстранение в суде. По словам чиновника, его отставка — это месть политических соперников, которые проиграли выборы в Рижскую думу в 2017 году. Само же решение сместить его с поста Ушаков назвал неправовым и непрофессиональным.

Напомним, что в пятницу Пуце освободил Ушакова от обязанностей председателя Рижской думы за «неисполнение установленных законом обязательств и нарушения нормативных актов». В январе в кабинете мэра латвийской столицы прошел обыск по делу о коррупции на муниципальном транспортном предприятии Rigas satiksme. Сам Ушаков после этого заявил, что ни в чем не виноват и не собирается покидать свой пост. Политик руководит городской администрацией с 1 июля 2009 года. До этого он был депутатом Сейма Латвии.

Ушаков часто подвергался критике со стороны своих политических оппонентов за то, что он отказывался вводить ограничения на использования русского языка и сам вел соцсети на русском.