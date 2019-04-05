Министр временного правительства Ливии призвал силовиков поддержать маршала Хафтара

Триполи, 5 апреля. Министр внутренних дел временного правительства Ливии Ибрагим Бушнав обратился к сотрудникам полиции в Триполи и окрестностях, заявив, что силы, продвигающие к столице, – их братья и товарищи по оружию.

Бушнав отметил, что безопасность столицы и ее жителей — приоритет силовиков. Он призвал сотрудников полиции и военных оказать помощь сторонникам командующего Ливийской Национальной армией Халифы Хафтара.

Ранее, напомним, ЛНА начала продвижение в сторону Триполи, где заседает признанное ООН Правительство национального единства. Глава временного правительства Фаиз Сарадж распорядился организовать оборону столицы. В то же время маршал Халифа Хафар приказал своей армии не стрелять по гражданским лицам, а защитников Триполи призывать сложить оружие.

В то время как западные СМИ утверждают, что речь идет о новом витке революции в Ливии, ЛНА практически без боя продвигается к Триполи. Стрингер Федерального агентства новостей не застал боевых действий на улицах столицы.