ООН передаст России огромную территорию в Арктике вопреки воле США

Подводный хребет Ломоносова и поднятие Менделеева могут быть уже в скором времени признаны ООН продолжением континентального шельфа России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Николай Будуев.

Это приведет к признанию за Россией огромной акватории в Арктике с богатейшими запасами углеводородов. Соответствующее решение Комиссии ООН по границам континентального шельфа докажет, что сиюминутные политические события не влияют на представления международного сообщества о справедливости, добавил парламентарий.

«Есть все предпосылки, что в итоге подводный хребет Ломоносова и другие участки арктического шельфа будут принадлежать России. И в этом смысле нас меньше всего должна волновать реакция несогласных с таким решением, в том числе США. Учитывать интересы наших партнеров необходимо, но наши интересы должны быть в любом случае в приоритете», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев заявил на коллегии агентства, что подкомиссия, действующая в рамках Комиссии ООН по границам континентального шельфа, признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу России.

«Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые мы включаем в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации, — цитирует Киселева «Интерфакс». — Это важнейшее заявление, которое в какой-то степени определяет успешность нашей заявки».

Решающей, по-видимому, может стать 50-я сессия Комиссии ООН по границам континентального шельфа, которая пройдет с 1 июля по 16 августа этого года. На ней многолетняя заявка России на часть арктической акватории может быть, наконец, удовлетворена.

«То, что эта территория, по общепринятым мировым правилам, должна принадлежать России, для нас, исследователей Арктики, было понятно давно, — заявил ФАН почетный полярник, президент Фонда полярных исследований Петр Боярский. — И дело даже не в том, что хребет Ломоносова входил в советскую арктическую зону когда-то. Это действительно географически — продолжение российского шельфа. Не признать этого было невозможно, как бы ни упирались США и их союзники».

По словам Боярского, есть все основания надеяться, что до конца этого года все технические моменты будут улажены ,и Россия прирастет более чем миллионом квадратных километров арктического шельфа.

«Как только ООН признает хребет Ломоносова и поднятие Менделеева нашими, обратного хода не будет, — отметил полярник. — Если США не признают этого решения ООН, то мы можем в ответ не признавать за ними те арктические шельфовые территории, которые входят в американский сектор Арктики. Но фактически это ничего не изменит».

Во времена Советского Союза американцы старались не заходить в ту зону Арктики, которую Москва считала своей, хотя ООН этой зоны не признавала, напомнил Петр Боярский.

«Американцы заходили в наш арктический сектор на своих подлодках, но, насколько я знаю, углубляться в нее не решались», — подчеркнул собеседник ФАН.

Если теперь американцы сунутся, чтобы помешать России добывать углеводороды в новоприобретенной части шельфа, то они заплатят за это: у нас есть все возможности защитить свои интересы и выгнать непрошеных гостей, рассказал полярный исследователь. Ведь право в этом вопросе — на стороне России, а не США, пояснил он.

«Даже без прямого применения оружия мы способны вынудить американские военные корабли ретироваться. Главное, что международное право будет на нашей стороне. И в случае серьезных инцидентов, способных привести к остановке добычи углеводородов, международные суды заставят заплатить неустойки российским нефтедобывающим компаниям», — пояснил Боярский.

В том же случае если военные США вдруг повредят нефтяную платформу, то это может привести к огромному экологическому ущербу для Арктики, возмещение которого по закону тоже ляжет на американцев, добавил полярник.

Напомним, что 20 декабря 2001 года Россия первой на планете подала в ООН представление о расширении границ своего континентального шельфа в Арктике и в Охотском море за пределами 200-мильной зоны. В апреле 2002 года для рассмотрения этого вопроса была учреждена подкомиссия в рамках Комиссии ООН по границам континентального шельфа. Первоначальная заявка Москвы была отклонена из-за недостатка научных данных о состоянии арктического дна.

Российские научные исследования в Северном Ледовитом океане заняли более десяти лет. Они включили в себя сейсмо- и батиметрическую съемку, геологические и геофизические изыскания и другие обследования арктического дна.

В начале 2013 года Россия разделила свою заявку на две, предложив рассмотреть свои претензии на акваторию в Арктике и часть Охотского моря по отдельности. Последняя была удовлетворена Комиссией ООН уже в марте 2014 года, тогда как спор вокруг арктического шельфа продолжается до сих пор.

Общая площадь территорий, на которые претендует Москва в Северном Ледовитом океане, составляет 1,2 млн кв. км. По расчетам Минприроды, запасы углеводородов в этой зоне могут достигать 5 млрд тонн условного топлива. Для сравнения, в 2018 году Россия добыла свыше 555 млн тонн нефти и газового конденсата.