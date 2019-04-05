Экс-игроки «Спартака» и ЦСКА рассказали о самых памятных дерби

Москва, 5 апреля. Экс-игроки «Спартака» и ЦСКА в преддверии главного матча российского футбола, который состоится 6 апреля, рассказали о самых памятных дерби.

ФК «Спартак» в будущую субботу примет на своем поле ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая пройдет на московском стадионе «Открытие Арена», начнется в 19.00 по московскому времени.

Футбольные фанаты ожидают, что встреча в столице будет по-настоящему грандиозной, и уже делают ставки на победу той или иной команды. Тем временем бывшие игроки футбольных клубов рассказали, какие дерби запомнились им.

По словам Игоря Ледяхова, который был полузащитником «Спартака» в 1992–1994 годах, наиболее памятным матчем с ЦСКА для него стала встреча в 1992 году в финале Кубка СССР, когда «красно-белые» выиграли со счетом 2:0.

«Все-таки это был первый трофей «Спартака» в российской истории, он мне запомнился на всю жизнь», — цитирует его телеканал «360».

В то же время, как отметил Дмитрий Хомуха, полузащитник ЦСКА в 1997–2000 годах, ярким был матч футбольных клубов в сезоне-1998, который завершился со счетом 4:1 в пользу «армейцев». По его словам, это была первая победа команды в российской истории над действующим тогда чемпионом страны и лидером российского футбола.

По мнению Элвера Рахимича, полузащитника ЦСКА в 2001–2014 годах, лучшее дерби в его карьере — игра в мае 2005 года, когда команда «на драйве, эмоциях» провела встречу и выиграла ее со счетом 3:1.

«Это самый запоминающийся матч для меня», — признался спортсмен.

Ранее ЦСКА встретился с ФК «Уфа» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги. Соревнование завершилась ничьей со счетом 2:2. В рамках следующего тура уфимцы встретятся с «Ростовом». Матч пройдет в столице Башкирии 7 апреля.

Федеральное агентство новостей представило в своем материале подробный обзор событий 21-го тура чемпионата России по футболу.