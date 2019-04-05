Сирия новости 5 апреля 12.30: при взрыве в Дейр-эз-Зоре погибло три мирных жителя, бои между САА и «Ан-Нусрой» в Идлибе и Хаме

Сирия, 5 апреля. При взрыве СВУ в Дейр-эз-Зоре погибло три мирных жителя, бои между САА и «Джебхат ан-Нусрой»1 идут в Идлибе и Хаме, САА уничтожает мины радикалов в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске, ведут обстрел позиций террористов в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции САА в Хаме.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады правительственных войск САР продолжают проводить работы по уничтожению мин и боеприпасов незаконных вооруженных формирований в районе Аль-Кабун Восточной Гуты, передает информационное агентство SANA.

В населенном пункте Хараста проходят тренировки войск специального назначения Сирийской арабской армии (САА), сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377).

Провинция Дейр-эз-Зор

В южной части провинции Дейр-эз-Зор произошла детонация самодельного взрывного устройства, передает информационное агентство Orient News. В результате инцидента погибло три мирных жителя, в том числе ребенок.

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства»1 на востоке региона, пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@aroyal4oz).

Провинция Идлиб

Информационное агентство SANA пишет, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрытий террористов подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Аль-Хувейз на юге провинции Идлиб. Напомним, операция армии САР против «Ан-Нусры» возобновилась в данной части региона после ряда атак позиций правительственных сил со стороны джихадистов.

Также, по сведениям Twitter-канала (@HalabTodayTV), столкновения между САА и радикальными группировками отмечаются недалеко от города Кафр Набель.

Провинция Хама

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что террористы «Джебхат ан-Нусры» нанесли ряд ударов по позициям Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Аль-Хава на севере провинции Хама. По заявлениям джихадистов, в результате атаки было убито не менее четырех военнослужащих правительственных войск. Данная информация не подтверждена официальными источниками.

В качестве ответных мер САА открыла огонь по укрытиям радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины. Кроме того, артиллерия армии САР ведет интенсивный обстрел опорных пунктов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Ирак

На западе провинции Анбар прогремел взрыв. По данным информационного агентства SANA, в пустыне к югу от населенного пункта Аль-Арба разовралась мина, заложенная в автомобиле. В результате происшествия погибло три мирных жителя данного района, еще один гражданский получил тяжелые ранения.

ВВС Ирака нанесли удары по укрытиям террористов «Исламского государства» в провинции Киркук. Военный Twitter-канал (@Kirkuknow_DT) пишет, что в ходе боевого вылета было уничтожено 14 радикалов ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)