Эксперт объяснил, почему снижения ВВП в России в 2019 году не произойдет

Снижение ВВП в России в 2019 году вряд ли произойдет, так как цены на нефть стабильны и в какие-то моменты даже повышаются. Так доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин прокомментировал отчет Всемирного банка, понизившего в своем прогнозе рост экономики России в 2019 году.

По данным банка снижение произошло с 1,5% ВВП до 1,4% на фоне низкой стоимости нефти.

«Уровень бедности снизился в 2018 году, но цель правительства — сократить его вдвое за шесть лет — потребует мобилизации дополнительных ресурсов и повышения адресности социальных расходов», — значится в документе.

Всемирный банк также сообщает, что согласно прогнозам в 2020–2021 годах ВВП России будет расти на 1,8%. При этом сотрудники организации подчеркивают, что в прошлом году рост экономики РФ достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый банком уровень в 1,6%. Главными причинами называются: повышение цен на углеводороды, развитие экспорта, возведение ряда крупных энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.

«На протяжении большей части 2018 года инфляция потребительских цен ускорилась в результате обесценивания рубля, что побудило Центробанк дважды повысить процентную ставку к концу года. Ужесточение денежно-кредитной политики и повышение налога на добавленную стоимость в начале года способствуют замедлению темпов в 2019 году», — говорится в ответе ВБ.

Комментируя отчет Всемирного банка о возможном снижении экономических показателей РФ, доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации и проректор РАНХиГС Андрей Марголин заявил, что «прогнозные показатели в 0,1% лежат в пределах точности расчетов и не совсем совпадают с реальным показателем стоимости углеводородов».

«Например, если мы сейчас посмотрим на стоимость нефти, то увидим, что она не падает, а наоборот — немного растет. По моему мнению, некоторый пессимизм прогноза Всемирного банка может быть связан с политической неопределенностью в мире, санкциями против России и другими подобными моментами. Кроме того существует некоторая инерция в экономическом развитии и для того, чтобы реализовать что-то серьезное, необходимо время. Сложные национальные проекты одномоментно не реализуются», - говорит экономист.

По мнению собеседника ФАН, негативный прогноз Всемирного банка также может быть связан с тем, что России предстоит отвечать на создаваемые коллективным Западом экономические и политические вызовы. Тем не менее, переживать из-за снижения ВВП РФ в прогнозах организации не стоит.

«Во-первых, я думаю, россиянам не стоит переживать из-за снижения показателей ВВП Всемирным банком, так как я не уверен, что оно вообще произойдет. Во-вторых, я очень рад, что существуют люди, способные с такой точностью (десятые процента — Прим. ФАН) считать прогнозные показатели. В общем, достоверность таких прогнозов всегда обсуждается», — заключил Марголин.

Напомним, в январе Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году. Прогноз на 2020 год - 1,7%. Ранее ФАН сообщал, что цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2018 года поднялась выше $70 за баррель